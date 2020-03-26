وزير الداخلية التركي: السعودية لم تزودنا بمعلومات عن إصابات كورونا بين المعتمرين

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن المملكة العربية السعودية لم تزوّد بلاده بأي معلومة عن وجود مصابين بفيروس كورونا بين المعتمرين الأتراك.

وجاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، علق فيها على ظهور فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين العائدين من السعودية.

وقال صويلو إن وزارة الصحة التركية اتخذت على الفور كافة التدابير اللازمة، عندما ظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من العمرة.

وفيما يخص التدابير، التي تتخذها وزارته للحد من انتشار كورونا، قال صويلو إنه لن يتم إغلاق الأسواق الشعبية في البلاد، بل سيتم وضع ضوابط مكثفة.

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وتابع الوزير التركي نفسه: “لن يتم إغلاق الأسواق الشعبية، ولكن سيتم وضع ضوابط مكثفة، وستتم مراقبة عمليات الدخول، والخروج إلى هذه الأسواق.

يذكر أن تركيا سجلت إلى الأن 59 حالة وفاة، وإصابة ألفين و433 شخصا بفيروس كورونا الجديد.

وحتى ظهر اليوم الخميس، أصاب كورونا أكثر من 478 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد، والكنائس.