شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: سنواصل دعم جهود مكافحة «كورونا» في العالم والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الصين لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن بلاده ستعدل محور التركيز في مكافحة المرض بما يتماشى مع الوضع في الداخل والخارج وستواصل دعم المنظمة في جهود التصدي للفيروس، حسبما أوردت وكالة شينخوا الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: سنواصل دعم جهود مكافحة «كورونا» في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.