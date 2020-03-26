شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: سنواصل دعم جهود مكافحة «كورونا» في العالم والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله في رسالة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن سيطرة بلاده على تفشي فيروس كورونا مستمر في التحسن وإنها ستواصل تقديم أقصى ما يمكنها من دعم لمكافحة الفيروس عالميا.

وقال رئيس الصين لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن بلاده ستعدل محور التركيز في مكافحة المرض بما يتماشى مع الوضع في الداخل والخارج وستواصل دعم المنظمة في جهود التصدي للفيروس، حسبما أوردت وكالة شينخوا الرسمية.