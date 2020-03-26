إسبانيا: أكثر من 4 آلاف وفاة و56 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس حصيلة جديدة لعدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث ذكرت أن الوباء حصد أرواح أكثر من أربعة آلاف شخص، فيما أبلغ مجموع المصابين بالفيروس 56 ألفا.
في حصيلة جديدة لعدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الحكومة الإسبانية أن الحصيلة الإجمالية للضحايا حتى الآن تجاوز الأربعة آلاف، فيما بلغ مجموع المصابين في هذا البلد الأوروبي 56 ألفا.
وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في بيان الخميس أن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ 4088 مع تسجيل 655 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.
وتسجل إسبانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد إيطاليا. وفي منطقة مدريد وحدها ثمة 2090 وفاة، ما يعادل نصف الوفيات في البلاد، تليها كاتالونيا ب672 وفاة.
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