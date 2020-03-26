تركيا تقرر تأجيل الدراسة الجامعية بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت تركيا الخميس، تأجيل الدراسة واستمرار التعليم عن بعد في الجامعات حتى نهاية فصل الربيع، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي محمد يَكْته سراتش، نقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الحكومية.

وأضاف سراتش أنه "تقرر وقف الجامعات والتعليم وجها لوجه حتى نهاية فصل الربيع، على أن يستمر ذلك عن بعد ليعقد الامتحان الجامعي في 25 و26 يوليو/تموز" .. موضحاً أن القرار ينطبق على جميع مستويات التعليم والتدريب، بما فيها الطلاب الجامعيون والمنتسبون وطلبة الدراسات العليا، والتعليم المفتوح.

جاء هذا القرار غداة قرار أصدره وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق، الأربعاء، بخصوص تمديد العطلة الممنوحة للمدارس بسبب تفشي الفيروس حتى 30 أبريل/نيسان المقبل.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة فخر الدين قوجة، عقب مشاركتهما في اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح سلجوق أنه "تم الاتفاق على تعطيل المدارس حتى 30 أبريل، في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة العلمية".

وتابع: "وبالتالي سيواصل الطلاب دراستهم عن بُعد عبر الطرق التي حددتها الوزارة".

بدوره، قال وزير الصحة عن انتشار كورونا: "نحن نبذل قصارى جهودنا من أجل التصدي للفيروس، لذلك كان من الأفضل تمديد عطلة المدارس لأن الإصابات المسجلة حتى الآن بها نسبة ليست بالقليلة لمتوسطي الأعمار".

ويوم 12 مارس/آذار الجاري، أعلنت تركيا تعطيل التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، في إطار التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار الفيروس.