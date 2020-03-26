شكرا لقرائتكم شاهد.. سوري ينتمي للنصرة: أردوغان يتاجر بنا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقى الجيش الليبي، الأربعاء، القبض على إرهابي سوري ينتمي لجبهة النصرة يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق، خلال اشتباكات في محور النقلية جنوب العاصمة طرابلس.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اعترف الإرهابي واسمه إبراهيم محمد الدرويش خلال التحقيق معه، أنه ينتمي إلى تنظيم "جبهة النصرة" بقيادة محمد الجولاني، وهو ما يؤكد وصول "إرهابيين" ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف قوات الوفاق.

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وقال الأسير السوري لدى الجيش، إنه وصل إلى ليبيا منذ شهر عن طريق تركيا، موضحا أنه تم نقلهم عن طريق طائرة عسكرية من سوريا إلى إسطنبول، ثم عبر طائرة مدنية إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

راتب شهري مغرٍ

وكشف أن الطائرة التي أقلّتهم نقلت كذلك أسلحة من تركيا إلى ليبيا، مشيرا إلى وجود حوالي 3000 مقاتل سوري في ليبيا قتل منهم ما يقارب 500، ملمّحا إلى أنه تم التغرير بهم، حيث تلّقوا وعودا بالحصول على راتب شهري بقيمة 2000 دولار، لكنهم لم يتقاضوا أي شيء.

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ووجّه الإرهابي السوري المقبوض عليه نداء للمقاتلين السوريين الذين يعتزمون التوجه إلى ليبيا، ونصحهم بالبقاء في بلادهم قائلا "أردوغان يتاجر بنا"، كما طلب من رفاقه في ليبيا العودة إلى سوريا.

أسير حرب

وقال غيث نوري، مدير الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": إن الوحدات العسكرية تمكنت من أسر عدد من المرتزقة السوريين وقتل وجرح آخرين خلال الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس، موضحا أن المقبوض عليهم تم تسليمهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب وسيعاملون معاملة أسير حرب، في انتظار إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف الأسبوع الماضي، عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 129، وذلك خلال الاشتباكات على محاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

كما ذكر أن القتلى ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان" و"لواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

إلى ذلك، أشار إلى أن تركيا خفضت رواتب هؤلاء المقاتلين بعد تكاثر أعدادهم وتجاوزهم الحد المطلوب.