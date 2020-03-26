شكرا لقرائتكم السعودية: 112 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع لـ3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.

وتابع "هناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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كما أكد أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أن هناك تنظيمات جديدة للأسواق، "بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية".

هذا وأكد أنه ستتكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق في وقت سابق الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.