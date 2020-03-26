قرارات هامة لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني خلال ساعات

قال مصادر مطلعة إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستصدر اليوم الخميس، عددًا من القرارات الهامة بخصوص الطلاب، لطمأنة طلاب الثانوية الفنية، وبالأخص لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في ظل تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بمد فترة تعليق الدراسة في مدارس وجامعات مصر المختلة، والتي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية مارس الجاري، لمدة 15 يومًا إضافية ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن القرارات التي ستصدر بعد ساعات من الآن، ستحمل آليات التدريس عن بعد لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية الفنية.

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وعن طلاب الشهادة الفنية، أكدت المصادر، أنه سيتم حسم موقف امتحانات نهاية العام، مرجحًا استكمالها وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأكدت المصادر، ان القرارات تشمل قرارًا هامًا لطلاب الثانوية العامة، وآليات استكمال مناهجهم في ظل قرارات الدولة المصرية بفرض الحظر، ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد، أنه سيتم إعلان حزمة قرارات بخصوص طلاب التعليم الفني، غدا للتسهيل عليهم، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا.