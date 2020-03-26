لقاء الجمهورية يحذر من كورونا التعيينات الفئوية

جدد "لقاء الجمهورية" في بيان، دعوته إلى اعتماد آلية شفافة في التعيينات بعيداً كل البعد عن مبدأ المحاصصة الفئوية أو الزبائنية السياسية في ظل أزمة الكورونا المستفحلة، التي تحاول بعض القوى الاستفادة من سطوتها، لتمرير ما لا يُمكن تمريره قبل زمن كورونا.
وحذر "اللقاء" من التداعيات السلبية لـ"الكابيتال كونترول غير المدروس"، الذي "إن عرفنا كيف يبدأ، لن نعرف كيف سينتهي"، مؤكداً على ضرورة حماية أموال المودعين وعدم تقييدها تحت أي ظرف.
كما تمنى "لقاء الجمهورية" على اللبنانيين كافة التزام منازلهم حماية لأنفسهم ولعائلاتهم ومحيطهم، مع ما للحجر المنزلي من انعكاسات إيجابية على الحماية ريثما ينحسر الوباء، داعياً مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في إيجاد الحلول السريعة لمساعدة العائلات غير القادرة على الاستمرار في الحجر لأيام طويلة من دون عمل.
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