نادي الشباب في اسعاف النبطية يقدم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، الى انه يستمر نادي الشباب في اسعاف النبطية بتقديم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة في ​مدينة النبطية​ وجوارها ضمن حملته (مش لوحدك كلنا حدّك).

ولفت الى انه بعد اعلان ​الدولة​ عن تقديم حصص تموينية عبر ​البلديات​ و​المخاتير​ سوف تتحول تقديمات الإسعاف الى أمور مختلفة متتمة لا تشملها الحصص التموينية عادةً وتغطي جانباً من احتياجات الاسرة اليومية.