نادي الشباب في اسعاف النبطية يقدم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة

اشار مراسل "الخليج 365" في النبطية، الى انه يستمر نادي الشباب في اسعاف النبطية بتقديم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة في مدينة النبطية وجوارها ضمن حملته (مش لوحدك كلنا حدّك).
ولفت الى انه بعد اعلان الدولة عن تقديم حصص تموينية عبر البلديات والمخاتير سوف تتحول تقديمات الإسعاف الى أمور مختلفة متتمة لا تشملها الحصص التموينية عادةً وتغطي جانباً من احتياجات الاسرة اليومية.
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