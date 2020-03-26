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نادي الشباب في اسعاف النبطية يقدم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة

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اشار مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، الى انه يستمر نادي الشباب في اسعاف النبطية بتقديم الحصص التموينية على الأُسر المحتاجة في ​مدينة النبطية​ وجوارها ضمن حملته (مش لوحدك كلنا حدّك).

ولفت الى انه بعد اعلان ​الدولة​ عن تقديم حصص تموينية عبر ​البلديات​ و​المخاتير​ سوف تتحول تقديمات الإسعاف الى أمور مختلفة متتمة لا تشملها الحصص التموينية عادةً وتغطي جانباً من احتياجات الاسرة اليومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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