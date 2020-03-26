توقيف صراف غير شرعي في جونية لمخالفته تسعيرة الدولار الرسمية

جالت دورية من مكتب ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في ​كسروان​، على مكاتب الصرافين في ​جونية​ للتأكد من التزامهم بالسعر الرسمي للدولار. وألقت القبض على أحد الصرافين غير الشرعيين كان يقوم ببيع ​الدولار​ في جونية مخالفا تسعيرة ​مصرف لبنان​ الرسمية. إضغط للمزيد

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