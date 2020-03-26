ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، أنّ "مديرية البقاع في ​الدفاع المدني​ نفّذت بالتعاون مع قسم ​سلامة الغذاء​ في "​الهيئة الصحية الإسلامية​"، جولة تفقديّة وتوعويّة على المحال والمؤسّسات الغذائيّة في مدينة الهرمل، في إطار تعزيز التدابير الوقائيّة من فيروس "كورونا". وبلغ عدد المؤسّسات المستهدَفة 46 مؤسّسة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مديرية البقاع بالدفاع المدني نفّذت جولة تفقدية وتوعوية على المؤسسات الغذائية بالهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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