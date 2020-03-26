عمال غب الطلب ومياومو مياه لبنان الشمالي: لانصافنا والتعويض علينا لتخطي الازمة

عقد عمال وميامو مؤسسة مياه ​لبنان​ الشمالي اجتماعا الكترونيا، تدارسوا في خلاله أوضاعهم في ظل قرار التعبئة الصحية في البلاد. بعد الاجتماع، تحدث علي ذود باسم "لجنة ​عمال غب الطلب​"، فقال: "بسبب الوباء الذي يضرب بلدنا الحبيب لبنان وقرار التعبئة العامة، قررت ادارة ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ الالتزام بإقفال المؤسسة، الامر الذي ادى الى قطع ارزاقنا نحن ​المياومين​ الذين نعمل منذ اكثر من عشر سنوات في خدمة المؤسسة وانجاح عملها من دون اخذ اي قرار بالحفاظ على لقمة عيشنا في هذه الظروف القاسية".

اضاف: "نتوجه الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ ووزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ ونواب الامة، وخصوصا نواب الشمال ومجلس إدارة المؤسسة، لانصافنا في هذه المرحلة التي يمر فيها وطننا بالتعويض علينا من أجل تخطي هذه الازمة بأقل ضرر وكلفة، شاكرين المعنيين حسن تفهمهم لوضعنا".

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