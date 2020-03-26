اشار امين عام "​تيار المستقبل​" ​احمد الحريري​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "ليس غريبا على ​المملكة العربية السعودية​ مبادراتها الدائمة لخدمة الإنسانية، وترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القمة الاستثنائية الافتراضية عبر الفيديو ل​مجموعة العشرين​ لمكافحة جائحة ​كورونا​ هو قمة الإنسانية في مواجهة اكبر خطر يواجه البشرية." وارفق التغريدة بهاشتاغ: "​قمة العشرين​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد الحريري: ليس غريبا على المملكة مبادراتها لخدمة الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.