الحاج حسن: خطوة إقرار المساعدات العينية جيدة ولاستكمالها بحزمة نقدية

ثمن النائب ​حسين الحاج حسن​ "قرار الحكومة ال​لبنان​ية صرف ​مساعدات​ عينية للعائلات الأكثر حاجة وتخصيص مبلغ لهذه الغاية في جلستها الأخيرة. كما ندعو الحكومة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن تخصيص مساعدات نقدية طارئة إلى العائلات التي تعتمد في مدخولها على الأجر اليومي، أو تلك التي اضطرت إلى التوقف عن العمل التزاما بموجبات التعبئة العامة والتي قد تستمر لمدة من الزمن".

واشار الحاج حسن في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "المساعدات النقدية المشار إليها تشكل نظاما معتمدا على مستوى ​العالم​ في زمن الأزمات، وهي باتت أمرا ملحا من أجل تفادي المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية التي طاولت أصحاب الدخل المحدود والأجراء ​المياومين​، أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو مصادر دخلهم، ولا سيما في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ مدة، والتي انعكست تراجعا في قيمة ​الليرة اللبنانية​ وارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والتي فاقمها التفشي الناتج عن وباء ​كورونا​ المستجد والإجراءات المرتبطة بمكافحته".

واعتبر: "إن إقرار المساعدات العينية يشكل خطوة جيدة ويفترض أن تستكملها الحكومة من خلال إقرار حزمة المساعدات النقدية".

