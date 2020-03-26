أعلن المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​، أنّ "رئيس ​بلدية الشويفات​، بناءً على صلاحيّاته وعلى المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 تاريخ 30/07/1977 "​قانون البلديات​ وتعديلاته"، ولمّا كان ضمن اختصاص رئيس البلدية المحافظة على ​السلامة العامة​ واستدراك ومنع كلّ ما من شأنه أن يمسّ ب​الصحة العامة​، نتمنّى على ​الأجهزة الأمنية​ التعاون مع البلدية في ما يخصّ تطبيق التعاميم والقرارات الصادرة عن المراجع الرسميّة، والالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن رئيس البلدية لهذا الخصوص، لا سيما في ما يخصّ الشروط والتدابير الّتي ترعى المؤسسات والمحلات المستثناة من الإقفال".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الشويفات: نتمنى على الأجهزة الأمنية التعاون لتطبيق التعاميم للمحافظة على السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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