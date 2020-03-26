كنعان شكر رئيس الجمهورية على تخصيص الاعتمادات اللازمة للمستشفيات لمواجهة كورونا

شكر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على "استجابته لمطالب اهل ​المتن​ اليوم في ​مجلس الوزراء​ المتعلقة ب​مستشفى​ ​ضهر الباشق​ كما سائر ​المستشفيات​ في بقية المناطق، والتوجيه بتخصيصه بالاعتمادات الطارئة اللازمة بدءامن اليوم لمواجهة تداعيات وباء ​الكورونا​". إضغط للمزيد

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