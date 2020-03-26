النشرة: اتحاد بلديات قرى شرق زحلة استكمل رش البلدات وتعقيمها

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، أنّ "اتحاد بلديات قرى ​شرق زحلة​ استكمل رشّ البلدات وتعقيمها بمساعدة آليّات وعناصر ​الدفاع المدني​، وقد شملت عمليّات التعقيم قرى ​دير الغزال​، ​قوسايا​، عين ​كفرزبد​ وكفرزبد، إضافة إلى عدد من ​مخيمات النازحين​ السوريين". إضغط للمزيد

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