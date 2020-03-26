عمال مياه البقاع: لإنصاف المياومين ومساعدة المؤسسات العامة المتعثرة

ناشد رئيس نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع النقيب حسن جعفر، في بيان صادر باسم مؤسسات المياه في لبنان والمصالح الوطنية لنهر الليطاني والعاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، الحكومة "إنصاف العمال المياومين والأخذ بالحسبان الفئة الأكثر تضررا من جراء الاقفال خلال فترة الحظر وتنفيذ قرار التعبئة العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، لان العمال المياومين وعمال غب الطلب يعتاشون من خلال أجرهم اليومي بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع هائل للاسعار، من أجل التخفيف من معاناتهم الاضافية والمستجدة".
وطالب البيان كلا من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزيرة العمل لميا يمين الدويهي بـ"مساعدة المؤسسات العامة المتعثرة لتتمكن من الاستمرار بدفع أجور مستخدميها والعمال المياومين وعمال غب الطلب پانتظام من أجل تأمين لقمة عيش عائلاتهم".
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