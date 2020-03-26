عمال مياه البقاع: لإنصاف المياومين ومساعدة المؤسسات العامة المتعثرة

ناشد رئيس نقابة مستخدمي وعمال ​المياه​ في ​البقاع​ النقيب حسن جعفر، في بيان صادر باسم مؤسسات المياه في ​لبنان​ والمصالح الوطنية ل​نهر الليطاني​ والعاملين في ​المصالح المستقلة​ والمؤسسات العامة، ​الحكومة​ "إنصاف ​العمال المياومين​ والأخذ بالحسبان الفئة الأكثر تضررا من جراء الاقفال خلال فترة الحظر وتنفيذ قرار التعبئة العامة الصادر عن ​رئاسة مجلس الوزراء​، لان العمال المياومين و​عمال غب الطلب​ يعتاشون من خلال أجرهم اليومي بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع هائل للاسعار، من أجل التخفيف من معاناتهم الاضافية والمستجدة".

وطالب البيان كلا من وزير ​الطاقة​ والمياه ​ريمون غجر​ و​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ الدويهي بـ"مساعدة المؤسسات العامة المتعثرة لتتمكن من الاستمرار بدفع أجور مستخدميها والعمال المياومين وعمال غب الطلب پانتظام من أجل تأمين لقمة عيش عائلاتهم".

