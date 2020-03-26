اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب سيمون ابي راميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "توقيع وزيري المالية والداخلية قرار دفع مستحقات ​البلديات​ واتحاداتها سيكون له تداعيات إيجابية في معركة مكافحة ​كورونا​. أطلب الإسراع في دفع هذه الاموال وعدم الوقوع في أفخاخ الروتين الإداري. نحن في سباق مع الوقت في حربنا، والبلديات ركن أساسي في المواجهة على الصعيدين الصحي والاجتماعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: للاسراع في دفع مستحقات البلديات بعيدا عن الروتين الإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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