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إرسال عشرات آلاف الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحي بفيتنام بعد عودتهم من الخارج

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أرسلت ​فيتنام​ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحي، مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هربًا من وباء "​​" المنتشر في ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأظهرت البيانات الرسميّة أنّ عدد الّذين تمّ عزلهم في المراكز الّتي يديرها الجيش بلغ 44955، بانخفاض نحو 15 بالمئة عن أرقام يوم الإثنين، مع انتهاء الحجر الصحّي لكثيرين ممّن عادوا إلى الوطن في بدايات شهر آذار الحالي.

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أنّ هناك 148 إصابة فقط في البلاد، ولم تحدث أي وفيات.

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