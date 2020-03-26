إرتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الهند إلى 649 حالة والوفيات إلى 13

أعلنت وزارة الصحة الهندية "تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، فيما سعت الحكومة إلى تحسين الخدمات الأساسيّة لنحو 1.3 مليار شخص معزولين في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس. وأوضحت أنّ "عدد الإصابات بـ"كورونا" ارتفع إلى 649 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 13".
وخيّم الصمت على شوارع المدن والبلدات الهندية لليوم الثاني من حظر شامل على مدار ساعات اليوم، فرضته الحكومة لثلاثة أسابيع، حيث امتثل السكان لمناشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عدم الخروج من المنازل سوى في حالات الطوارئ أو لشراء الغذاء وغيره من السلع الضروريّة.
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