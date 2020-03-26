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إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 84

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كشف المتحدّث باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، أنّ "عدد المصابين بفيروس "" المستجد ارتفع إلى 84 حالة في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​".

ولفت في مؤتمر صحافي في ​رام الله​، إلى أنّ "من بين الحالات طفلة عمرها 15 عامًا وطفل عمره 12 عامًا، والإصابات جاءت من مخالطين لمصابين بالفيروس"، مركّزًا على "أنّنا نمرّ بمرحلة حاسمة، وأنّ الوباء بدأ يلامس مرحلة الخطر وعلينا أن نتوخّى أقصى درجات الحظر وتحديدًا بسبب العمّال القادمين من ​إسرائيل​".

وكانت قد سجّلت الأراضي الفلسطينية يوم الأربعاء أوّل حالة وفاة بسبب ​فيروس كورونا​ لسيدة في الستينيات من عمرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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