إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 84

كشف المتحدّث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنّ "عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ولفت في مؤتمر صحافي في رام الله، إلى أنّ "من بين الحالات طفلة عمرها 15 عامًا وطفل عمره 12 عامًا، والإصابات جاءت من مخالطين لمصابين بالفيروس"، مركّزًا على "أنّنا نمرّ بمرحلة حاسمة، وأنّ الوباء بدأ يلامس مرحلة الخطر وعلينا أن نتوخّى أقصى درجات الحظر وتحديدًا بسبب العمّال القادمين من إسرائيل".
وكانت قد سجّلت الأراضي الفلسطينية يوم الأربعاء أوّل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينيات من عمرها.
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