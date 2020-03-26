إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إندونيسيا إلى 78 والإصابات إلى 893

أكّد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو "تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في إندونيسيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 893 حالة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 78، في حين تعافى 35 شخصًا من الفيروس".
يُذكر أنّ عدد الوفيات بسبب الفيروس "كورونا" حول العالم تجاوز العشرين ألفًا، وبلغ عدد الحالات المؤكّدة للإصابة بالفيروس حوالي 500 ألف حالة، في حين يقترب عدد المتعافين من 110 آلاف شخص.
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