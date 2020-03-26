NBN: اقفال تام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا باستثاء الصيدليات والافران والمطاحن

افادت معلومات لقناة "NBN" بأن ​مجلس الوزراء​ قرر الاقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا باستثاء ​الصيدليات​ والافران والمطاحن. ولفتت معلومات لقناة "LBCI" الى ان مجلس الوزراء اقر تخصيص ٧٥ مليار مساعدات اجتماعية، كما تم التوافق على اقفال مؤسسات اضافية والتشدد بالتجول لكن ليس الى درجة الحظر.

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