الفرع الأوروبي من منظمة الصحة يرى "مؤشرات مشجعة" لتحسن حيال تفشي كورونا

اعتبر مدير الفرع الأوروبي في ​منظمة الصحة العالمية​ أن هناك "مؤشرات مشجعة" لتباطؤ في تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في ​أوروبا​ رغم خطورة الوضع الحالي.

وقال هانس كلوغي خلال ​مؤتمر​ صحافي عبر الفيديو من كوبنهاغن "رغم أن الوضع لا يزال مقلقاً جداً، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة"، وأضاف أن ​إيطاليا​ التي تسجل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا "بدأت تشهد معدل ارتفاع بالإصابات أقل بقليل من السابق رغم أنه لا يزال مبكراً القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد".

ويضم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 53 بلداً من الأطلسي حتى ​المحيط الهادئ​، باستثناء ​روسيا​ وأندورا. وأحصت المنظمة في هذه المنطقة 220 ألف إصابة و11987 وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتساوي الإصابات المسجلة في أوروبا نسبة 60% من مجمل الإصابات العالمية، أما الوفيات فتساوي 70% من إجمالي الوفيات، وفق كلوغي.

وقال إن على الحكومات والشعوب أن تعي "الواقع الجديد" الذي خلقته الجائحة وأن تتحضر لاستمرار ذلك لوقت طويل، موضحاً "لن يكون الأمر مجرد سباق سريع، بل ماراتون".