الصحة الاسبانية: أكثر من 4 آلاف وفاة و56 ألف إصابة بكورونا

تخطى عدد ال​وفيات​ في ​إسبانيا​ جراء ​كورونا​ المستجد عتبة الأربعة آلاف حالة ليبلغ 4088 مع تسجيل 655 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، كما أكدت ​وزارة الصحة​ في بيان اليوم.

وسجلت 56188 إصابة مؤكدة بالفيروس. وارتفع العدد بنسبة 19% بين الأربعاء والخميس مقابل 27% بين الثلاثاء والأربعاء. وتسجل إسبانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد ​إيطاليا​. وفي منطقة ​مدريد​ وحدها ثمة 2090 وفاة، ما يعادل نصف الوفيات في البلاد، تليها كاتالونيا ب672 وفاة.