وسائل اعلام ايطالية: البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا

افاد صحافيان ايطاليان ان ​البابا فرنسيس​ غير مصاب ب​فيروس كورونا​ المستجد بعد خضوعه للفحص المطلوب، علما أنه اقام اليوم القداس الصباحي اليومي في مقر اقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في ​الفاتيكان​ ان الحبر الاعظم خضع أمس للفحص بعدما تأكد في اليوم نفسه اصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ اعوام.

واجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار القديسة مارتا وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية، وفق ما اوردت الصحيفتان نقلا عن معلومات من داخل الفاتيكان.