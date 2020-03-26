شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايقة فهيم تطالب بإلزام المدارس الخاصة برد مصروفات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت النائبة، فى بيان لها اليوم، إنه صدر قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة. وتابعت قائلة" بما أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تكون مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم، فلا بد من إعادة دراسة الأمر وإلزام هذه المؤسسات بإعادة مستحقات أولياء الأمور، عن فترة تعطيل الدراسة.. كما أنه بتوقف الدراسة فإن هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي". وأكدت أنه لا بد من تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا. Advertisements

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هناك بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة المصروفات الدراسية والمتعلقة بالمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنه يبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية فى ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. وشدد أنه سوف يتم التفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة معهم بالنيابة عن أولياء الأمور، وقريبا سنصل لنتيجة جيدة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن مشاكل المدارس الخاصة يعمل على التفكير فيها مسئولون فى الوزارة ويتم العمل عليها مع أصحاب المدارس الخاصة. من جانب أخر، استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعض التساؤلات والأزمات التى يكن أن يقع فيها الطالب، أثناء تطبيق نظام التعليم الجديد "التعلم عن بعد"، حيث قال الوزير: ماذا لو لم يكن عندى إنترنت او شريحة أو موبيل من أى نوع؟.. وماذا لو لم يكن عندى تليفزيون كى أرى القنوات التعليمية؟.. وماذا وماذا من الحجج التى تمنعنى من أداء المشروع اللازم للنجاح فى المادة؟. وتابع وزير التعليم: "فى هذه الحالة يتوجب على الطالب الذى لم يقدم مشروعا، أن يبدأ العام الدراسى القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسى التالى، أما إذا قدم مشروعه على منصة التواصل فى موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين". واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجهود التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.



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