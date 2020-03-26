شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوعية من شباب البرنامج الرئاسى للتوعية بمخاطر "كورونا" فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة مبادرة تطوعية في محافظة قنا، للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك إيمانا منهم بدورهم الفعال كخريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وبالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن وخصوصا فى مواجهة تلك الأزمة وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطر الڤيروس وطرق الوقاية وتطبيق قرارات وإجراءات الدولة .

وأكد الشباب أنهم قاموا بعمل المبادرة بالتعاون مع أبناء وشباب مركز نجع حمادي وكذا أبناء وشباب مركز فرشوط وكذا أبناء وشباب مركز دشنا وذلك للحد من انتشار ڤيروس الكورونا.

كما تتم المبادرة بالتنسيق مع اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، ومدير الأمن، للعلم والإحاطة واتباع الإجراءات الأمنية بناء على تعليمات محافظ قنا.

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وكشف الشباب عن تفاصيل المبادرة، وهي عبارة عن إرسال 100 كرسي و 5 شباب عند كل فرع للبنك الاهلي في الثلاث مراكز سالفة الذكر، و إرسال 50 كرسي و 4 شباب عند كل فرع لبنك مصر في الثلاث مراكز .

كما تتضمن إرسال 50 كرسي و 4 شباب عند كل فرع لبنك إسكندرية في الثلاث مراكز ، وإرسال 50 كرسي و 4 شباب عند كل فرع لبنك القاهرة في الثلاث مراكز .