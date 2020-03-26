شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يحذر من الانسياق وراء شراء أدوية علاج كورونا دون دليل علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء شراء الأدوية التي يحتمل إمكانية فاعليتها لعلاج كورونا، مشيرا إلي أن الأدوية اختفت من الأسواق، وأدي ذلك إلي حرمان مريض الروماتويد والذئبة الحمراء من الأدوية.

وأشار أبو العلا، في تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة الصحة أكدت فى بيانها أن عقار "بلاكونيل" و"الزيسروماكس" يستخدمان لعلاج المصابين بفيروس كورونا علي سبيل التجربة تحت إشراف طبي دقيق لعلاج الحالات الإيجابية للفيروس، كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وفقا لتصريحات مسئوليها لا تنصح بتناول دواء بعينه لعلاج الفيروس إلا في مستشفيات العزل.

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وقال أبو العلا: "للأسف الأمر لا يقتصر على دواء معين مثبت علميًا حتي الآن، بل هناك الكثير من العقارات التى يزعمون أنها تعالج الفيروس المستجد و البعض ينساق وراء هذه المزاعم ويبدأون فى التكالب على شرائها، وهو الأمر الذى يسفر عنه أزمة فى سوق الدواء وخطورة علي المواطنين، وبالتالى فإنه مطلوب من المصريين الحذر والتسلح بالوعى في هذا التوقيت الحرج".