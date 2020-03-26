شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: لا يجوز عقد جلسات البرلمان بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لا يجوز عقد جلسات مجلس النواب عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لأن الجلسات العامة للبرلمان تحتاج إلى مناقشات وتصويت ونصاب للانعقاد حيث نص الدستور على أن مكان انعقاد مجلس النواب القاهرة وأن انعقاد المجلس لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، لافتا إلى أن النصوص الدستورية يجب أن يتم قرائتها بشكل متكامل.

وأشار الشريف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن المادة (114) من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

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وتابع: "تنص أيضا المادة (121) من الدستور على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

وتابع الشريف أن الإجرءات الاحترازية لمواجهة الكورونا مطبقة على جميع دول العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر طارىء لم نواجهه من قبل.