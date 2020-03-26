شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تجتمع عبر الفيديو كونفرانس تجنبا لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قيام القوات المسلحة بتعقيم محور صلاح سالم، وإعدام 5 متهمين في حادث تخريب أنابيب البترول بالبحيرة، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.



القوات المسلحة تعقم محور صلاح سالم

القوات المسلحة تعقم محور صلاح سالم ووزارة التعاون للوقاية من كورونا.. فيديو

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأ طقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات كدمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء وكذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية ، فضلاً عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى .



جنايات دمنهور

الإعدام لـ 5 متهمين والمؤبد لـ 5 آخرين فى تخريب أنابيب البترول بالبحيرة

قضت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، باعدام 5 من المتهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترولوالذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

كما قضت المحكمة خلال اخر جلساتها والتى عقدت فى غرفة المدوالة نظرا لظروف اذمة فيروس كورونا بالحكم على 5اخرين بالسجن المؤبد

وكانت هيئة محكمة جنايات دمنهور، قد ناقشت شهود النفى فى واقعة تخريب أنابيب البترول الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

اليوم.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات وجهود مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



يهودى

فيديو.. يهودى بمدينة القدس يلجأ للقرآن الكريم للوقاية من فيروس كورونا

تداول نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى فى إسرائيل وفلسطين مقطع فيديو ليهودى بمدينة القدس المحتلة يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدى لفيروس كورونا الذى بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير.



انجيلا ميركل

أنجيلا ميركل تخضع لفحص كورونا للمرة الثانية على التوالى

خضعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، وقد جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية، حسبماء جاء في قناة "سكاى نيوز".

كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة (65 عاما) جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل.

وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.



البنك المركزى ـ صورة أرشيفية

البنك المركزى: ضم شركات التصنيع الزراعى والثروة السمكية لمبادرة دعم الصناعة

أعلن البنك المركزى المصرى إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة، وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأكد المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5 في المائة متناقصة للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.



البابا فرانسيس

إصابة أسقف يقيم فى مقرّ سكن البابا فى الفاتيكان بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيطالية مساء الأربعاء، أنّ أسقفاً إيطالياً يقيم في مقرّ سكن البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان أصيب بفيروس كورونا المستجدّ ونقل إلى المستشفى حسبما نشرت قناة الحرة .

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وقالت وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إنّ الأسقف المصاب يعمل في أمانة سرّ دولة الفاتيكان (حكومة الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقّة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاماً) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وأضافت نقلاً عن مصادر غير رسمية أنّه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتّخذت إجراءات لتطهير المبنى.

وكان البابا فضّل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً بدلاً من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.



مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر تمتلك فرصا حاسمة للسيطرة بشكل فعال على تفشي كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اختتام مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.



الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة

الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم فى ظاهرة فلكية نادرة

تشهد سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، ظاهرة فلكية نادرة الحدوث حيث سيتعامد كوكب الزهرة رمز الحب والجمال مع الكعبة المشرفة عند الساعة (12:19:06 ظهرا بتوقيت جرينتش) ، ويكون الكوكب على ارتفاع 89,58,45 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لحدوثها نهارا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة ، فى تقرير لها ، أنه فى هذا الوقت سيكون ميل كوكب الزهرة مطابق لخط عرض مدينة مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم وعليه فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

جدير بالذكر أن جميع حالات تعامد الزهرة تحدث نهارا أثناء وجود الشمس في قمة إشراقها ولا ترصد في الليل ، نظرا لأن الكوكب يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل فلك الأرض ويظهر دائما قريب من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد ، وهو نفس السبب الذي يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذان الكوكبان الا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.



كورونا

فلسطين تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال القدس والإجمالي 86

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو، شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 مواطنا بالفيروس.

وبتسجيل الإصابات الـ13، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم أمس الأربعاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.

مواليد كورونا.. إيطاليا تتمسك بالحياة.. ميلاد 1123 طفلا وسط الوباء القاتل.. وإصابة 300 رضيع.. وطبيب إيطالى: الفيروس لا يمثل مشكلة للأطفال ولكنهم وسيلة للعدوى.. ونساء مصابات أنجبن أطفالا ثبت خلوهم من كورونا



مواليد كورونا فى إيطاليا

تتحدى إيطاليا فيروس كورونا وتتمسك بالحياة، حيث ولد 1123 طفلا فى الثلاث أيام السابقة وسط أزمة انتشار الوباء، ويكسر هذا الخبر حالة الإحباط الشديدة التى يعانى منها بعض الإيطاليين فى ظل استمرار المعاناة من الفيروس.

وقال البرتو فيلانو، رئيس الجمعية الإيطالية لطب الأطفال، إن هناك 300 طفل مصابون بفيروس كورونا، وأكد شفاء طفل عمره 22 يوما، من فيروس كورونا (كوفيد 19)، والذى كان ولد من أم أثبتت الاختبارات أنها مصابة بـ(كوفيد 19) وأب غير مصاب، ولا يزال بالمستشفى 3 أطفال مصابين بفيروس كورونا تبلغ أعمارهم 11 يومًا و22 يومًا و35 يومًا، حالاتهم الصحية ليست خطرة، ولكن وفق قسم الولادة بالمسشتفى، فإن نساء مصابات أنجبن أطفالا ثبت خلوهم من الفيروس، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.



الخليج 365

الخليج 365 يتجاوز 16مليون متابع على فيس بوك وCrowd tangle يكشف سر التفوق

تواصل الخليج 365 تفوقها الصحفى والخبرى على كافة المواقع المصرية والعربية، بالإضافة إلى تفردها وتميزها فى "الديجتال" وعلى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت صفحة ”الخليج 365” مؤخراً أكثر من 16 مليون متابع على "فيس بوك"، وذلك انطلاقاً من حرصها على تقديم كافة الأشكال الصحفية وقديمها فى قالب جذاب ومتطور لمتابعيه على "فيس بوك"، بخلاف القصص الإنسانية والصحفية، وأيضا الصور الخاصة والفيديوهات وأشكاله المختلفة من "انفوجراف"، و"فيديوجراف".

برنامج Crowd tangle المتخصص فى حساب أرقام السوشيال ميديا بدقة، كشف عن تفوق الخليج 365 على كافة صفحات المواقع الإخبارية والقنوات في مصر والعالم العربى بفارق كبير.

حصيلة حادث الدائرى الإقليمي: مصرع 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.. ضبط السائق المتسبب بالحادث.. تريلا تسير بسرعات جنونية اصطدمت بـ14 سيارة متوقفة.. واستخدام آلات تقطيع الحديد لاستخراج الجثث المحشورة بالسيارات.. صور

شهد الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان ، حادث مروع نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا الى مستشفيات حلوان و الصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.