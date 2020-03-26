شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعقم محور صلاح سالم ووزارة التعاون للوقاية من كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأ طقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات كدمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء وكذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية ، فضلاً عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى . وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وذلك من خلال إستخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التى تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتريا بما يساهم فى الحد من إنتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين. Advertisements وفى سياق متصل تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولى وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والإجتماعات . وقدمت الدكتورة سامية حسين مساعد وزيرة التعاون الدولى الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الآن لمجابهة فيروس( كورونا المستجد) . يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس " كورونا " المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.

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