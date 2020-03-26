عروض فنية عبر تقنية البث المباشر لمحاربة ملل الحجر

تقترح مؤسسة “تينور من أجل الثقافة”، تقديم ثلاث سهرات موسيقية، أسبوعيا، للجمهور، في ظل ما تفرضه حالة الطوارئ، وذلك عبر الاستعانة بتقنية البث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واختارت المؤسسة إيصال الفن إلى المتلقى وهو في منزله، في ظل الإجراءات، التي تتخذها بلادنا، وتحث على ملازمة البيوت، وذلك عبر تقديم سهرات من طرف موسيقيي وأساتذة الأوركسترا الفيلارمونية-المغرب، والمدرسة الدولية للموسيقى والرقص، والبرنامج السوسيوثقافي “مزايا”.

ويرتقب أن يلتقي الجمهور مع السهرات على حسابات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، و”فايسبوك”، وكذلك على قناة الأوركسترا الفيلارمونية- المغرب على منصة “يوتوب”.

وتعرف الفترة الحالية توقيف جميع الحفلات، والمهرجانات، وكل التظاهرات، التي تشهد تجمعات، مع تقييد حركة المواطنين، وحثهم على ملازمة بيوتهم، وهو ما يجعل تقديم سهرات على الأنترنت خطوة محمودة لخلق جو ترفيهي لدى الملتزمين بالحجر المنزلي.