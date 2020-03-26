في يوم واحد.. CNSS يتلقى أزيد من 41 ألف طلب تعويض عن توقف الشغل بسبب كورونا

بعد يوم واحد من إطلاقه لخدمة تلقي طلبات التعويض عن التوقف عن الشغل، بسبب جائحة كورونا، توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآلاف الطلبات.

وقال الصندوق إن بوابته الإلكترونية، المخصصة لتلقي طلبات التوقف المؤقت عن الشغل، بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، توصلت بـ9262 طلب من المقاولات، والتي سجل مسيروها 41213 شخصا مسجلا في الصندوق ضمن الذين فقدوا عملهم، بسبب الأزمة.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد فتح الباب أمام المتوقفين عن العمل، بسبب تداعيات تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد، والمصرح بهم لدى الصندوق، لتلقي طلبات التعويضات إلكترونيا.

ويتعلق الأمر بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة إلى شهر مارس، و2000 درهم بالنسبة إلى شهور أبريل، وماي، ويونيو 2020.

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ويهم هذا التعويض الأجراء، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات، التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة، حيث سيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض، حسب المقتضيات الجاري بها العمل.

وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت بالتعويض الجزافي، نهاية كل شهر، طوال فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية، وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض، طوال الفترة نفسها.