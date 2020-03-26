تجمع من شركات الصناعات الغذائية يقدم تبرعات بملايين المنتجات لفائدة الأسر المحتاجة

قرر تجمع من شركات الصناعات الغذائية تقديم تبرعات بملايين المنتجات الغذائية لفائدة الأسر المحتاجة، وذلك في إطار زخم التضامن الذي أطلقه، الملك محمد السادس ، من أجل تدبير جائحة (Covid-19، على المستوى الوطني.

وأوضح بلاغ مشترك لهذه الشركات أنه “في إطار الزخم التضامني الوطني ،ومن أجل مساعدة الأسر التي تواجه صعوبات ضمن السياق الحالي، قرر كل من سنطرال دانون، لوسيور كريسطال، الماء المعدني عين السايس، كوسومار، أتاي سلطان و داري كوسبات، التبرع بعدة ملايين من المنتجات الغذائية (الحليب المعقم، الزيت،المياه المعبأة، السكر،الشاي، العصير،الكسكس، إلخ)، ووضعها رهن إشارة السلطات من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة”.

وأضاف البلاغ، أنه في خضم هذه الأزمة “التي نمر بها، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إظهار التضامن والرعاية”، مبرزا أنه من خلال هذه المبادرة، “أردنا أن نعرب عن دعمنا للأسر التي تواجه صعوبات من خلال الاعتماد على التنظيم والوسائل اللوجستية للسلطات”.