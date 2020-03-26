فنانة عربية تصاب بكورونا.. حالتها سيئة!

أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما انتقلت إليها العدوى في لندن.

وكشفت رولا، أمس الأربعاء، على حسابها في موقع التواصل “تويتر” عن إصابتها بالجائحة، وقالت: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ”.

وأضافت الفنانة المصرية: “أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم سيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن مكان للفحص”.

يذكر أن الجمهور تعرف على رولا محمود في مسلسل “أوان الورد” مع النجمة يسرا، عام 2000، واستمر عطاؤها في مسلسلات عديدة، أبرزها الساحر مع محمود عبد العزيز، و”بحب السيما” مع ليلي علوي، و”معالي الوزير” مع أحمد زكي.