إسبانيا.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 4000 شخص والإصابات أكثر من 56 ألفا

أعلنت الجارة الشمالية إسبانيا، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لأعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة الإسبانية اليوم، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 4089، والإصابات وصلت إلى 56188 حالة.

وأعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا أمس، عن شراء حكومته معدات وأدوات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين في سياق العمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشتمل الاتفاق على 550 مليون قناع واق، 5,5 مليون أداة لإجراء الاختبارات السريعة، و 950 جهاز تنفس اصطناعي و11 مليون قفاز.