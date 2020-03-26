القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من قرية طوبا الزنغرية بجروح وصفت بأنها خطيرة، وذلك في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية شمالي البلاد، اليوم الخميس.
ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول إطلاق نار في منطقة كروم قرب كيبوتس "أييلت هشاحر" وخلال توجه دورية الشرطة إلى المكان، تلقت بلاغا آخر حول هروب راكبي دراجة نارية وبعدها أبلغت بأنه وقع حادث طرق أصيب فيه أحدهما بجروح خطيرة، وجرى نقله بطائرة عامودية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خطيرة في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية قرب طوبا الزنغرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.