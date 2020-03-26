إصابة خطيرة في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية قرب طوبا الزنغرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من قرية طوبا الزنغرية بجروح وصفت بأنها خطيرة، وذلك في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية شمالي البلاد، اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول إطلاق نار في منطقة كروم قرب كيبوتس "أييلت هشاحر" وخلال توجه دورية الشرطة إلى المكان، تلقت بلاغا آخر حول هروب راكبي دراجة نارية وبعدها أبلغت بأنه وقع حادث طرق أصيب فيه أحدهما بجروح خطيرة، وجرى نقله بطائرة عامودية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.