بومبيو يصف كورونا بـ"فيروس ووهان" والصينيون يعتبرونه عنصريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردت الصين بقوة على تصريح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، لإشارته لفيروس كورونا باسم "فيروس ووهان" لاكتشاف الفيروس فيها لأول مرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قنغ شوانغ، اليوم الخميس، أنها محاولة "لوصم الصين وتشويه سمعة جهود الصين في محاولة لتحويل الانتباه وتحويل المسؤوليات"، مضيفًا أنه "دافع شرير" من بومبيو لإشارته أثناء كلامه أن كورونا هو "فيروس ووهان".

كما دافع قنغ عن جهود الصين في معالجة الفيروس ونفى أنها تسعى إلى وضع المسؤولية عن تفشي المرض في مكان آخر. وقد اتُهمت الصين بمحاولة إخماد المعلومات حول تفشي المرض خلال مراحلها الأولى، وقد اقترح بعض دبلوماسييها علانية أن الفيروس ربما يكون قد تم إحضاره إلى الصين من الولايات المتحدة.

وأدت دعوة بومبيو لتحديد الفيروس بالاسم على أنه "فيروس ووهان" في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اختيارهم عدم إصدار بيان جماعي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية وغيرها من إعطاء الفيروس اسمًا جغرافيا بسبب طبيعته العالمية، وحتى الرئيس دونالد ترامب ابتعد عن تلك المصطلحات حيث قال النقاد أنها تشجع على المشاعر العدائية والسلوك التمييزي ضد الآسيويين والأميركيين الآسيويين.