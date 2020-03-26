القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد طالبي العمل في إسرائيل صباح اليوم، الخميس، والذين تسجلوا من أجل الحصول على مخصصات البطالة منذ بداية آذار/مارس الحالي، إلى 690,055، وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 847,906 أشخاص، لتصل نسبة البطالة إلى 20.4%، حسبما أعلنت مصلحة التشغيل.
و90% من الذين تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ مطلع الشهر الحالي هم عاملون أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، بسبب القيود الحكومية وتعطيل المرافق الاقتصادية في إطار مواجهة فيروس كورونا. وتسجل أمس 39,009 طالب عمل جديد، ومنذ الساعة الخامسة من أمس أمس وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم تسجل 10,227 طالب عمل جديد.
وفي هذه الأثناء، وبالتعاون بين شركة بريد إسرائيل وبين مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المساواة الاجتماعية، سيبدأ تحويل مخصصات التأمين الوطني لعشرات آلاف المواطنين الكبار في السن، الذين لديهم حسابات في بنك البريد، بواسطة بطاقات شحن تابعة لشركة "ماستركارد"، التي ستصل إلى بيوتهم من دون تكلفة، لأن قسم منهم بين السكان في خطر الإصابة بفيروس كورونا وممنوعون من الخروج من بيوتهم.
وستصل البطاقات إلى البيوت أو ملاجئ العجزة بمغلف وبواسطة إرساليات البريد ووفقا لقائمة موضوعة مسبقا. وسيتم دفع المخصصات يوم الأحد المقبل، وسط استعدادات خاصة في فروع البريد لإقبال كبير من جانب متلقي المخصصات.
ويتوقع أن يتلقى العاطلون الجدد عن العمل سلفيات بمبلغ 2000 شيكل، قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الثامن من نيسان/أبريل المقبل، ويشكل هذا المبلغ، وفقا للتقديرات، ثُلث مخصصات البطالة للشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العاطلون عن العمل 850 ألفا ومخصصات التأمين ببطاقات اعتماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.