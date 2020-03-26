توقعات بعقد أولمبياد طوكيو صيف 2021 وكلفة التأجيل باهظة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوردت صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم الخميس بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو، إن "اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون مع اتحادات رياضية لإقامة أولمبياد طوكيو ما بين تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2021 وتأمل في التوصل لقرار في غضون شهر".

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو، جون كوتس أنه "نريد التوصل لقرار في غضون أربعة أسابيع".

وأكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية التقرير الذي نشرته صحيفة "يوميوري" وأبلغت في بيان، أن كوتس عرض وجهة نظر جديدة. بالمقابل، أوضح كوتس أن هناك مجموعة من الخيارات المطروحة أمام الجنة الأولمبية الدولية.

ويُذكر أنه في يوم الثلاثاء الماضي، رضخت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية لضغط الرياضيين المتزايد والاتحادات الرياضية حول العالم بالاتفاق على تأجيل الألعاب لمدة عام بحد أقصى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أمس الأربعاء إن "كل الخيارات مطروحة بشأن موعد البطولة من بينها إقامتها قبل بدء فصل الصيف في اليابان".

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ (أ ب)

في هذا الصدد، اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامتها صيف 2020، بأن قرار تأجيلها لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف "باهظة جدا"، ولفتوا إلى أن تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة غير المسبوقة.

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ويمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021، تحديًا لوجستيًا كبيرًا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو، اليوم الخميس في أول اجتماع للجنة أنه "علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الاخرى". مُضيفًا أنه "نعتقد ان التكاليف الإضافية الناتجة عن التأجيل، ستكون باهظة جدًا" ولم يُقدم أيّة تقديرات ماليّة.

وتقدر تكاليف التأجيل 2.7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والأجور الإضافية للموظفين وأفراد الأمن إلى أمور أخرى وفقا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية. ونقلت "نيكاي" عن مصدر مقرب من الملف ان هذه التكاليف الإضافية يمكن أن تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الأطراف.

وقدّر المنظمون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 11.5 مليار يورو في حال نُظّم بموعده صيف 2020.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري، بأنه لم يسبق أن عانت الألعاب الأولمبية هكذا صعوبات في وقت السلم، مشيرًا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 "سيواجهون مشاكل لم يواجهوها في السابق. أنا واثق من انهم سيكونون على قدر المسؤولية، لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية".