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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إعلان حظر التجول في عدن لمدة أسبوعين من مساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
من المقرر أن تدخل العاصمة عدن، جنوب اليمن، في أوقات الحظر من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.
و يتم "إعلان حظر التجوال من قبل قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني في العاصمة عدن من الساعة العاشرة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا ، ابتداءا من اليوم الخميس لمدة أسبوعين".
ويأتي هذا ضمن الإجراءات للوقاية من انتشار وتفشي الفيروس بالعاصمة عدن ومنها إلى بقية المحافظات.
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