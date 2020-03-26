اليمن.. الشرجبي يؤكد استمرار التدخلات العاجلة لتجاوز آثار المنخفض الجوي بعدد من المحافظات

الخميس 26 مارس 2020

أوضح القائم بأعمال وزير المياة، عن أن الاستجابة بشأن التدخلات العاجلة لتجاوز المنخفض الجوي تركزت على المناطق الأشد تأثراً.



وأكد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي استمرار التدخلات العاجلة لتجاوز تبعات واثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدد من المحافظات ومنها العاصمة المؤقتة عدن.

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وأوضح الشرجبي في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" أن غرفة العمليات في الوزارة تعمل من خلال المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي ووحدة المدن الحضرية ووحدة الطوارئ لمواصلة تدخلاتها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونبس" وصندوق النظافة والتحسين لسحب وشفط مياه الأمطار من شوارع مديريات كريتر والمعلا والتواهي وأجزاء من المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لتصريف مياه الامطار حتى لا تتحول إلى بؤرة للأمراض والاوبئة.

وأوضح أن الاستجابة تركزت على المناطق الأشد تأثراً والأكثر تضررا، حيث تمت عمليات الشفط لمنطقة القطيع في محافظة عدن بعد اجتياح السيول لمنازل السكان، ومحطات كهرباء كحجيف، وحرم مستشفى الجمهورية، ومطار عدن الدولي، بالإضافة إلى بؤر اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، والمناطق التي تضررت فيها التمديدات الكهربائية نتيجة مياه الأمطار.

وأشار الى استمرار جهود غرفة العمليات في الوزارة ووحدة الطوارئ والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج بالتعاون مع صندوق النظافة في سحب وشفط برك المياه في أحياء ومديريات محافظة لحج، بعد سحب المياه من مستشفى ابن خلدون، والمناطق التي تضررت فيها التمديدات الكهربائية، ومناطق وجود النازحين التي عملت مؤسسة طيبة ومنظمة الهجرة الدولية والمجلس النرويج الأعلى للاجئين على الاستجابة للأضرار فيها، داعيا المنظمات الاغاثية والإنسانية لإسناد الجهود الحكومية ومساعدة فرق الطوارئ لتجاوز تبعات المنخفض الجوي وما نتج عنه من أضرار.