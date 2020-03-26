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شكرا لقرائتكم خبر عن متسجدات كورونا بإيران.. وفاة 127 وتسجيل 2389 إصابة جديدة والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران وتصاعدت أعداد الوفيات هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234، في حين بلغ عدد الإصابات 29406.
وأضاف جهانبور في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الخميس: "عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 2389 في الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وحث جهانبور، الإيرانيين على البقاء في منازلهم.
وتعد إيران إحدى الدول الـ6 الأولى عالميا من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، وتحتل المرتبة الرابعة في أعداد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والصين.
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