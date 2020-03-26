شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. أزمة «أوراق التواليت» تنتهي قريباً والان نبدء بالتفاصيل
وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال فيرنر إن "هذه الظاهرة قصيرة الأجل، مشيرا إلى أنه لا يوجد استخدام لهذه المنتجات حاليا في المطاعم والفنادق، ويجب إعادة توجيه الإنتاج، والإمدادات مؤمنة".
وأضاف فيرنر: "سنسيطر على هذا الوضع وسنعود قريبا إلى التسليم في غضون يومين".
وشكا فيرنر من تزايد السلوك العدواني في ظل الشراء الهيستري المصاحب لأزمة كورونا ".
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