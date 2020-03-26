شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتجه لتمديد الإغلاق أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا ويعني التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل. وسجل لبنان 333 حالة إصابة بفيروس كورونا وست حالات وفاة. ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.

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