بالفيديو خلية الازمة في محافظة كربلاء وفرت ٣ اماكن متفرقة لحجر المصابين

بعد ازدياد حالات الإصابة بمرض فايروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة خلية الأزمة المركزية وفرت ثلاثة أماكن متفرقة في المحافظة للمصابين والملامسين وكذلك لحجر المواطنين الكربلائيين الذي يأتون من خارج المدينة لمنع أنتشار الفايروس في المحافظة. الاماكن التي وفرتها المحافظة تحتوي على أربعة فنادق سياحية وأماكن مدن الزائرين تابعة للعتبات المقدسة مجهزة بكل اساليب الراحة فضلاً عن توفير ثلاثة وجبات طعام وفرق صحية للملامسين وللعوائل الكربلائية الذي يأتون من خارج المحافظة .

وبحسب مختصين فأن خلق أجواء نفسية مريحة للمصابين او المشتبه بهم من أهم مستلزمات الشفاء وتفعيل الدور المناعي للأنسان.

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