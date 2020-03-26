650 حالة وفاة و8500 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال يوم واحد

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفايروس المستجد في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".



وصادق البرلمان الإسباني في وقت سابق من اليوم على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل أزمة كورونا لمدة 15 يوما إضافية حتى 12 أبريل القادم.

