انت الان تتابع الكرملين يقول لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين إنه لن تجري مناقشة أسواق النفط خلال قمة مزمعة لمجموعة العشرين عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، إذ أن انتشار فيروس كورونا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة وفق ما هو مخطط.

وبسؤاله إذا كان من المقرر مناقشة أسواق النفط خلال اجتماع قادة الاقتصادات الرئيسية العشرين في العالم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”النفط.. لا.. لكن على الأرجح ستجري مناقشة التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا.“

وأضاف أنه لا يوجد حاليا وباء فيروس كورونا في روسيا، وأن الوضع أفضل كثيرا منه في العديد من البلدان الأخرى.