اخبار العالم

الكرملين يقول لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع الكرملين يقول لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين إنه لن تجري مناقشة أسواق النفط خلال قمة مزمعة لمجموعة العشرين عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، إذ أن انتشار فيروس هو الموضوع الرئيسي للمناقشة وفق ما هو مخطط.

وبسؤاله إذا كان من المقرر مناقشة أسواق النفط خلال اجتماع قادة الاقتصادات الرئيسية العشرين في العالم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”النفط.. لا.. لكن على الأرجح ستجري مناقشة التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا.“

وأضاف أنه لا يوجد حاليا وباء فيروس كورونا في روسيا، وأن الوضع أفضل كثيرا منه في العديد من البلدان الأخرى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يقول لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا